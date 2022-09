Ricardo Centurión: "Me había cansado de la vida"

El futbolista Ricardo Centurión, quien no tiene lugar en Vélez y entrena separado del plantel, relató en Un Buen Momento el duro momento personal que atraviesa y fue contundente: "Me había cansado de la vida".

"Había aguantado muchas cosas. Necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado. Tuve ataques de pánico. Necesitaba irme de todo. Por eso decidí esto. Muchos no me entienden qué hago haciendo esto, por qué decidí irme de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo", contó en una charla íntima con Marcelo Palacios.

En ese sentido, el delantero de 29 años contó que practica solo, situación que es "muy difícil". "La esperanza es lo único que se pierde. Quiero volver a jugar al fútbol. Sé que lo voy a hacer", reconoció.