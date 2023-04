Ricardo López Murphy: "Ojalá que Cristina sea candidata porque eso le facilita la tarea a la oposición"

Ante las versiones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, el diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, no solo expresó que desea que esa opción se concrete, sino que aseguró que será beneficiosa para la oposición. Además, analizó la disparada del dólar, que este miércoles experimentó una baja.

"Ojalá que Cristina sea candidata porque eso le facilita la tarea a la oposición, le facilita el debate y va a permitir explicar en detalle el retroceso inmenso que tuvo la Argentina en estos años, que vivió embelesada con una falsa explicación de la realidad. Eso nos llevó a un empobrecimiento y, peor que eso, a una sensación de inviabilidad", afirmó durante una entrevista con Pastor 910.

El también precandidato a jefe de gobierno porteño se mostró muy crítico con todo el kirchnerismo, al afirmar que está en un proceso de "colapso".

"No tienen candidato, no tiene ideas ni respuestas. Tienen un nivel de conflicto interno que no es por las candidaturas, es por intolerancia, por incapacidad de convivencia. Ninguno de ellos puede ser candidato. Si el ministro de Hacienda (Sergio Massa) quiere ser candidato es que anda muy mal y por supuesto que le va a ir muy mal si lo es", afirmó.

En materia económica, López Murphy analizó la subida del dólar y aseguró que la clave es el déficit fiscal: "Eso implica que todos los meses impriman 800 o 900 mil millones de pesos. Y para evitar los daños que eso produce se necesita que los depósitos crezcan; y para que los depósitos crezcan, la gente tiene que ver atractivo tener plazo fijo. Sin embargo, lo que ve es que la inflación es más alta que la tasa que le pagan".

En el mismo sentido, consideró que el Gobierno debería "hacer una corrección de variables que quedaron atrasadas en el tipo de amibo, en los precios públicos, que generaron desequilibrios fiscales grandes y un desequilibro externo y un tipo de cambio artificial. Creo que ese atraso brutal de 2021 y 2022 le hizo mal al Gobierno y a la sociedad y nos impidió aprovechar correctamente precios muy altos. Deberíamos haber acumulado reservas en ese período".