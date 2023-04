Ricardo Zielinski, con Gustavo López: "A todos nos gustaría jugar como el Manchester City"

Horas antes de ser presentado oficialmente como técnico de Independiente, Ricardo Zielinski dialogó en exclusiva con Gustavo López en López 910 y explicó por qué aceptó asumir nada menos que a 48 horas del clásico con Racing. Además, adelantó cuál es el tipo de equipo que pretende e hizo una particular comparación con el Manchester City, uno de los más destacados en el mundo por su estilo de juego.

"Mi idea en todos los lugares fue la misma: tratar de ser protagonista. Dependerá de la condición en la que los jugadores se sientan mejor. Si se sienten bien presionando arriba, presionaremos arriba; si no, presionaremos en el medio. Y si no, tiraremos al equipo en una línea más baja. A todo el mundo le gustaría jugar como el Manchester City, pero cada uno de esos jugadores cuesta 100 millones de euros", afirmó el Ruso en Radio La Red.

Siguiendo con la idea de la línea de juego que buscará darle a Independiente, Zielinski señaló que "no tiene sentido que uno vaya con una idea si no tienen los intérpretes. Lo que pasa que en la Argentina hay temas que todavía se siguen discutiendo y en el mundo ya no se discuten. En el mundo, si Guardiola tiene que defender, defiende; si tiene que atacar, ataca".

"Siempre tratamos de trabajar en el orden, con mucha gente en ataque, y tratar de pasar la línea de la pelota en la medida en que todo el mundo tiene un compromiso cuando la tenemos y cuando no", agregó.

Independiente.jpeg Independiente lleva 10 fechas sin una victoria y está cerca del último puesto en la tabla general.

Al ser consultado sobre por qué decidió aceptar asumir con tan poco tiempo de preparación de cara al duelo con Racing, fue terminante: "Es lo que se debe hacer. Uno no tiene que elegir el momento. Hay que ir y estar a la altura de la institución y ponerse la situación al hombro. Si esperamos que este partido pase, que el otro pase y así, me parece que no estamos viendo la realidad".

Si bien asumirá en un equipo que lleva 10 fechas sin triunfos, Zielinski aseguró que cuenta con buenos futbolistas. "Me parece que lo podemos mejorar. A mi criterio, tiene un muy buen plantel. Por supuesto que no está a la altura de Boca y River, pero me creo que podemos pelear por entrar en una copa internacional".

"Tenemos que olvidar lo que ha sucedido, estar todos en la misma sintonía, cambiar la forma de pensar y, fundamentalmente, trabajar para el partido que viene, que es un partido importante para nosotros", expresó.