River busca la recuperación ante Chacarita, en el Monumental

River Plate, urgido por un triunfo, chocará este domingo ante un frágil Chacarita en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la 18ª fecha de la Superliga . El encuentro comenzará a las 19.15, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de TNT Sports.

El Millo (19 puntos) arrastra tres partidos sin victorias (2-2 vs. Godoy Cruz; 0-1 vs. Lanús y 0-1 vs. Vélez) y suma apenas cinco triunfos en el certamen, posicionándose 21º sobre 28 equipos parti-cipantes. La realidad de Chacarita (12) es aún peor, ya que es el último en los promedios y de continuar así jugará la próxima temporada en la B Nacional.

Racing, por su quinto triunfo al hilo

Racing Club, con una racha victoriosa en la Superliga y de auspicioso inicio en la Libertadores, fortalecido por que tiene a la figura del momento, el delantero Lautaro Martínez, intentará estirar su serie exitosa cuando reciba a Vélez, en uno de los partidos de la fecha 18.

Partidos del domingo:

17.00 Atlético Tucumán – Defensa y Justicia (televisa Fox Sports Premium)

17.00 Banfield – Newells (televisa TNT)

19.15 River Plate – Chacarita (televisa TNT)

21.30 Racing Club – Vélez (televisa Fox Sports Premium)