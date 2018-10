"Yo quiero llegar a la final. La otra semi que se resuelva como pueda entre Gremio y River. Nosotros no la tenemos fácil, River o Gremio es lo de menos. Si llegamos a la final, intentaremos ganarla. Si es River, será un plus, un condimento histórico", dijo el zaguero de Boca.

Quien agregó: "A esta altura de la Copa los cuatro son candidatos, de hecho los partidos se ganan por detalles. Con Cruzeiro nos hizo muy bien que no nos metan goles de local. Los dos juegos tuvieron trámites diferentes, por la necesidad del resultado, por el gol de visitante. En estas instancias gana el más inteligente, y puede que sea el que en los partidos no es el favorito".

"No sé si nos conviene Palmeiras, es el rival que tenemos enfrente. Recuerdo el partido que perdimos con ellos (fase de grupos, en la Bombonera), que no jugamos bien, a diferencia de cuando fuimos a la cancha de ellos, que el equipo tácticamente estuvo a la altura".

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata, en alusión al tema, prosiguió: "Son experiencias, debemos canalizar los errores para no cometerlos en esta instancia en la que si te equivocas quedás afuera. Ellos son prácticamente los mismos jugadores, tienen otro técnico (Scolari), de experiencia. Pero nosotros hemos incorporado jugadores que refuerzan el plantel. Tenemos que aceptar el rival que nos tocó".

"Hemos perdido partidos importantes, pero eso no cambia como equipo. En los últimos encuentros se vio que Boca jugó con carácter y personalidad, es lo que vamos a necesitar para lo que queda de la Copa. No hay que revolver los dolores que dejaron esa Copa. Hay que entender que debemos ajustar todos los detalles, en lo anímico y futbolístico. El margen de error es más chico y no se puede fallar", agregó el defensor.

Además, el futbolista, explicó: "Nosotros intentamos ser protagonistas. A veces nos sale y a veces no. Del partido con Racing (2-2) hay que hacer autocrítica porque por momentos no pudimos desplegar nuestro nivel. En el afán de buscar el gol quedamos desprotegidos y Racing tuvo chances de hacer el tercer gol. En estos partidos el equipo mostró carácter y personalidad".

Por último, se refirió a las quejas del técnico Barros Schelotto por los arbitrajes: "Entiendo las sensaciones de Guillermo, por los objetivos y la necesidad de ganar. Jugamos contra el puntero y era importante para achicar la diferencia. En este partido me tocó arrancar desde el banco y desde afuera hay más nervios que desde adentro".

"Creo que los fallos de los árbitros generan una situación de gol o de cambiar un resultado. Entiendo la bronca de Guillermo porque en los últimos partidos hubo fallos de los árbitros que dieron la posibilidad de que nos perjudiquen. Habría que hablarlo más frío con él, después del partido te queda la adrenalina", finalizó el jugador Xeneize.