Fernando Cavenaghi habló con el conductor de Viale 910 acerca de la actualidad de River Plate , refuerzos y la presentación del libro .





Acerca de que va a estar en el teatro presentando su libro:





"Surgió la idea hace un tiempo, apoyado por algunas empresas y la gente del teatro, fue un año soñado el que me ha tocado vivir con la despedida y con todo, me parecía que el final ideal era estar cerca de la gente, surgió la idea de hacer el teatro para cerrar un año soñado para mí. Me sentí querido por la despedida y por lo que pasa día a día cuando me cruzo con gente de River, también respetado por rivales, eso también está bueno".





"Estaba previsto para la semana pasada pero por los problemas en el Congreso lo pasamos para mañana, quedan poquitas entradas".





Sobre el año de River:





"Ojalá todos los años complicado se pueda salir campeón, no se puede menospreciar un subcampeonato. No lo veo como un año tan negativo, o siempre se puede todo, los rivales también juegan".





"Desprestigiamos la Copa Argentina y no le terminamos dando la importancia que tiene, creo que cada título es importante".





Referido a si le gusta Pratto para River: "Sí, lo demostró en cada equipo que jugó, juega muy bien. Le da otra variante al ataque".





Menciones: Plateanet











Escucha el audio de la entrevista:





Fernando Cavenaghi.mp3