¡Atento, River! En Europa aseguran que Lucas Beltrán está en el radar de un gigante español

Con 11 goles en la Liga Profesional, tres anotaciones en la Copa Libertadores y un tanto en la Copa Argentina, Lucas Beltrán se ha destacado como centro delantero en el equipo dirigido por Martín Demichelis, superando al colombiano Miguel Borja y al venezolano Salomón Rondón. Su actuación ha sido clave en la conquista del título del fútbol argentino por parte de River Plate, y su excelente actuación ha llamado la atención de importantes equipos europeos.

Según informa el medio español Relevo, el Atlético de Madrid, dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone y con jugadores destacados como Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Giuliano Simeone, tiene en consideración fichar a Beltrán en este mercado de pases, después de retirarse de la puja por Mateo Retegui, delantero de Tigre que está cerca de fichar por el Génova de Italia.

De acuerdo con la publicación deportiva española, Simeone habría dado su aprobación para la llegada del goleador de River Plate, y en el Atlético Madrid ven como un punto a favor el hecho de que Beltrán posee pasaporte italiano. Por otro lado, Borja Iglesias, del Betis, sería la otra opción que manejan los Colchoneros.

Beltrán habló después de la consagración de River: "A principio de año pensé irme otra vez"

Lucas Beltrán reconoció que con la presencia de Miguel Borja en el plantel de River y la llegada de Salomón Rondón analizó la chance de emigrar. “A principio de año pensé irme otra vez a préstamo. Algunos clubes se habían comunicado con mi representante”, afirmó una entrevista que brindó a TyC Sports.

El goleador del Millonario en la Liga Profesional que el club acaba de conseguir destacó que “hubo conversaciones y se tomó como una posibilidad concreta”. Además, el delantero del Millonario agregó: “Mientras tanto yo me entrenaba y exigía. Cuando las cosas dan sus frutos después de tanto sacrificio a uno lo pone contento”.

Con respecto a los motivos que lo hicieron permanecer en River, no dudo al responder: “Justo fui a la pretemporada, me sentía muy bien y quizá no era el momento indicado. Las cosas se dieron así gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte me pude quedar”.