David Trezeguet: "Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas"

El ex delantero de River confirmó que será candidato a vicepresidente del conjunto Millonario en la lista que encabeza Antonio Caselli.

David Trezeguet pasó por Acá hay buen fútbol y se mostró a favor de la continuidad de Marcelo Gallardo: "River está encarrilado y hay que mantener esta línea".

A la vez, desmintió que hubo un conflicto con el DT: "En su momento Gallardo decidió que no continúe en el club, pero son decisiones profesionales y lo entendí. Me tocó vivir otras experiencias después de eso. Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas".