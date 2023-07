Dolor en River: un reconocido hincha perdió la vida de la peor manera

El fútbol argentino ha recibido otra trágica noticia, que no tiene relación con el aspecto deportivo. En las últimas horas, el Mundo River fue golpeado por la muerte de un hincha. Hace unos meses, otro socio perdió la vida al caer desde la tribuna durante un partido contra Defensa y Justicia.

La triste noticia se dio a conocer el lunes, aunque el incidente ocurrió en las últimas horas del sábado. El mundo del fútbol quedó conmocionado por esta tragedia, que impactó no solo a los fanáticos de River Plate, sino también a muchas otras personas que se vieron sorprendidas por lo sucedido, ya que nadie esperaba algo así.

Los seguidores de River se despertaron esta mañana con la trágica noticia de la decisión que tomó un hincha identificado en las redes sociales como @riv_7i7. Según personas cercanas a la víctima, había creado ese perfil de Twitter para divertirse con River y el fútbol.

image.png

La hermana del hincha de River confirmó el fallecimiento

Camila, hermana del hincha de River que decidió quitarse la vida, ingresó a su cuenta de Twitter y confirmó la noticia. "Buenas noches soy Camila, mi hermano manejaba esta cuenta. Lamentablemente, decidió quitarse la vida el sábado pasado y estoy pasando el peor momento de mi vida, nunca imaginé algo así. El único consuelo que me queda es pensar que se reunió con mis padres y que me van a dar fuerzas desde arriba. Hoy tengo que dar esta noticia a su grupo de amigos y a sus redes sociales y realmente no caigo. Espero que puedan recordarlo con mucho afecto y como el que siempre fue, un pibe bueno, cariñoso y de un corazón gigante. Gracias”, contó en las redes sociales.

hinchariver1.JPG

hinchariver2.JPG

Desde la cuenta oficial de River, respondieron a ese posteo: "QEPD y mucha fuerza, Camila. Recuerden que ante cualquier tipo de crisis de salud mental pueden contactarse con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y GBA) y desde todo el país al 0800 345 1435. Es personal, confidencial y anónimo".