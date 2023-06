El dramático testimonio de la hija del hincha de River fallecido: "No quería creer que era él"

Mía Serrano, la hija del hincha de River que murió tras caer de la tribuna Sívori alta el sábado en el partido ante Defensa y Justicia, rompió el silencio en Un Buen Momento, programa que se emite por Radio La Red.

image.png

Cómo fue el último día de Pablo Serrano, el hincha de River fallecido

La hija del socio del Millonario dio detalles de aquel trágico sábado: “Nosotros siempre hacemos previa, viajamos con una agrupación que se llama Los pibes del 20 de Morón. Mi papá se encargaba de hacer los asados, le encantaba cocinar. Ese día a las 8 de la mañana me dijo me voy. Le dije que me espere. Nos levantamos, fuimos a comprar. Andaba con la bolsita para hacerles la comida a sus amigos. Estaba muy entusiasmado y contento, mi mamá también lo notó. Me dijo que me iba a enseñar a hacer asados como los que hacía él”.

“Estuvimos hablando todo el día. Yo cumplo años el sábado. Estábamos planeando qué íbamos a hacer y comer. Siempre fui muy cariñoso conmigo, me gritaba te amo cada 5 minutos”, recordó Mía.

La joven, además, explicó lo que ocurrió una vez que llegaron a Núñez: “Subimos al micro, llegamos y le dije que quería ir al baño. Fui caminando a la cancha, entré. No fui a dónde voy siempre. Estaba en la misma tribuna, pero más de costado, para el lado de la San Martín. A mi papá le gustaba ir al medio. Empezó el partido, pensaba ir con él en el entretiempo. Yo no vi nada de lo que sucedió. Solo vi que se paró el partido, la gente murmuraba y decían que se había caído alguien. Tuve un mal presentimiento, pero podía ser cualquier persona. Mucha gente se subía ahí”.

“Cuando salimos de la cancha me encontré con su mejor amigo. Me preguntó por mi papá, le dije que no estaba conmigo. Fuimos al micro, esperamos, lo llamaba y no me contestaba. Hasta que sus amigos lo fueron a buscar y no lo encontraban. Empecé a asustarme. Decía, no puede ser, que aparezca, nadie me decía nada. Mi mamá me llamó desesperada. Decían que era un hombre de pelo largo y ella me dijo: puede ser tu papá. Yo le dije que era imposible. Me acerqué al estadio, un periodista me dijo que tenía el nombre. Le dijimos que no queríamos hablar. Ahí me encuentro a todos los amigos y mi primo llorando. Me dijeron, es él. Ahí salí en TV. Sentí que se me vino el mundo abajo. Es imposible, yo no quería creer, sigo sin querer creer que es él”, concluyó la joven.

Las frases más movilizantes del testimonio de Mía Serrano

"Estoy bien, como se puede, pero no se puede, es muy difícil."

"Ayer me acompañó toda mi familia a la cancha. No es lo mismo. Yo estoy acostumbrada a ir con mi papá. Es muy complicado, no caigo de que ya no voy a poder ir con él."

"Iba siempre con él. Nosotros dos siempre fuimos a la cancha, mi papá me llevó por primera vez a los 4 años. Yo tengo 16, hasta su muerte me llevó siempre que pudo. Era nuestro lugar en el mundo."

"Con papá siempre fuimos a la Sívori, me gustaba estar abajo de las banderas. Mi papá siempre me miraba. Yo intentaba comprender el juego. Siempre que había un gol me alzaba, me abrazaba. Fueron momentos muy lindos."

"Mi papá respiraba River, vivía River. Era muy “gede”. Le encontraba ir a cumpleaños, a la cancha. Era una persona muy extrovertida, social, tenía amigos por todos lados. Agradezco que me haya dejado a un montón de personas. Era muy alegre."

"Se rumoreaban ciertas cosas. Era una persona llena de proyectos y de ganas de vivir y de verme a mí crecer. Siempre fui su tesoro, su princesa y su bebé. Lo voy a ser siempre. Estaba lleno de alegría y de vida. Me duele ver que opinen como si tuvieran derecho."

"Él solamente fue a alentar a su equipo como lo hizo toda su vida."

"Mi papá jamás hubiera hecho algo así (suicidarse). Fue una tragedia o un accidente, le podría haber pasado a cualquier persona. Él jamás tuvo esas intenciones."

"Mi error fue entrar a redes sociales. Había gente mala y muy cruel que inventaba cosas, nos hacía sentir peor de lo que estábamos. Mi otro error fue darles importancia."

"Su jugador favorito siempre fue Nacho Fernández y que él le haya dedicado el triunfo es algo muy especial."

"Voy a seguir yendo por él, por mí y por nosotros. Voy a ir como siempre porque sé que es lo que él hubiera querido."

Habló el hermano del hincha de River fallecido

Adrián Serrano, el hermano de Pablo, habló en Un Buen Momento, por Radio La Red, y aseguró: "Mi hermano era un loco de la guerra. Un loco lindo. Un tipo amiguero, amistades por todos lados".

"En el velorio de mi hermano aparecieron personas que yo no conocía, era un tipo muy querido. Todos eran muy respetuosos", declaró y agregó: "Nos sentimos muy cuidados por la gente de River".

Además, Adrián aseguró "soy el padrino de Mía, no voy a dejar que a ella ni a su mamá les falte nada, yo las voy a cuidar".