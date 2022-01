Emanuel Mammana: "Estuve a punto de tirarme a las vías del tren"

El defensor que está cerca de volver a River reveló que estuvo a punto de suicidarse cuando sus padres fallecieron.

“Estuve a punto de tirarme a las vías del tren porque ya no quería vivir pero justo me agarró una persona de la remera y me tiró para atrás. No se quién es pero me salvó la vida”, contó en Un Buen Momento con Martín Árevalo.

Además, confesó que nada fue más fuerte que la muerte de sus seres más queridos: “Pasé cosas duras como la pérdida de mis padres, las lesiones fueron momentos feos pero no duros”.

Al referirse a su regreso a River, el jugador del Sochi de Rusia aseguró que las cosas están muy avanzadas y que es muy posible que se de la vuelta al conjunto de Núñez. “Estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque quiere volver a casa”, concluyó.