Felipe Melo eligió a River y criticó a la hinchada de Fluminense después de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores

Fluminense aseguró su lugar como líder de su grupo de la Copa Libertadores y avanzará a los octavos de final. Sin embargo, la afición brasileña no se mostró contenta con el empate 1-1 en el partido final contra Sporting Cristal, y algunos jugadores abandonaron el Estadio Maracaná en medio de unos cuantos abucheos. Esta reacción del público enfureció a Felipe Melo, quien también dedicó un tremendo cumplido al segundo clasificado, River.

image.png

El experimentado centrocampista, que tuvo un acalorado enfrentamiento con los ultras tras un entrenamiento, criticó el comportamiento de la hinchada tricolor y dijo: "Quedamos en primer lugar, no sé qué quieren. No sé por qué se quejan, llevamos al grupo de la muerte".

Aunque Melo manifestó públicamente, en más de una oportunidad, su fanatismo por Boca y se ha burlado de River en entrevistas e incluso en el Monumental, el mediocampista de 40 años esta vez se rindió ante la proeza del equipo de Martín Demichelis, que venció 2-0 a The Strongest y también aseguró un lugar en la siguiente ronda. "Llegamos primeros en el grupo que tiene quizás el mejor equipo del continente, que tiene un equipo que no es fácil de jugar, que es The Strongest, y está este equipo (Cristal) que está bien dirigido por Tiago Nunes", declaró.

Melo también habló sobre la competitividad del torneo y enfatizó que confiar únicamente en la reputación histórica del club ya no es suficiente para ganar: "Ya no hay tontos en el fútbol, gente. Hay partidos en los que técnicamente no vamos a dar lo mejor de nosotros porque puede que no sea el día. Pero no puede faltar garra, deseo, voluntad, ayuda, compañerismo".

Si bien se escucharon críticas de algunos hinchas al Fluminense, el líder brasileño recibió el apoyo del resto de la afición y declaró: "Estamos muy agradecidos con la gente por lo que hemos tenido hasta ahora. Recuerdo el segundo partido de la semifinal Carioca, donde la hinchada confió en el plantel y logramos una remontada histórica. La gente del Fluminense vino y celebró hasta el final, nos apoyó hasta el final, sufrió con nosotros. Creo que quien lo abucheó fue más en el sentido de 'ah, lo logramos', y, de hecho, sufrimos".

Cuando se le preguntó sobre la ruptura que se rumoreaba dentro del vestuario que involucraba a Marcelo, otro ícono del fútbol brasileño, Melo arremetió contra la prensa y dijo:"Mucho se habló esta semana de una lucha interna. Sé lo que quieren tanto estos buitres para poner una crisis en Fluminense. Para organizar intrigas donde no las hay".

Finalmente, Melo dejó de lado las críticas y polémicas y se centró en el objetivo final del Fluminense. Con el delantero argentino Germán Cano, que ayer marcó un gol, dijo: "Ahora son siete partidos, cuatro en casa, y vamos a seguir soñando, luchando y entrenando fuerte, para no cometer los errores que cometimos, ahora no podemos cometer más errores".