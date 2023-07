Juan Fernando Quintero quedará libre de Junior: la postura de River

El breve paso de Juan Fernando Quintero por Junior de Barranquilla no cumplió las expectativas debido a una lesión en la pantorrilla que le impidió participar en el resto de los partidos de la temporada. El talentoso jugador colombiano de 30 años buscará concretar su salida en las próximas horas, lo que ha generado ilusión entre los fanáticos de River, quienes esperan su regreso.

image.png

Fuad Char, presidente de Junior de Barranquilla, comentó en una entrevista con Toque Sports sobre la decisión de Juanfer de dejar el equipo: "Anoche nos informó que no desea en el club. Continuar el día hemos estado conversando con él para entender su pensamiento . Nos ha dicho que no se siente bien y no está cómodo".

En cuanto a su posible destino, en las próximas horas se espera que Quintero concrete su salida del club. Sin embargo, River Plate no tiene intenciones de contratarlo en este mercado de pases, lo cual ha entristecido a varios seguidores del equipo argentino que aún tienen presente su gol ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018. Al parecer, el autor de uno de los goles más importantes en la historia de River Plate podría estar más cerca de un club en México (Cruz Azul lo sigue de cerca) o Arabia Saudita.

Según estadísticas de OptaJavier, Juanfer Quintero fue el segundo jugador de Junior con más pases que llevó un remate (23) en el torneo colombiano, y también fue el único en su equipo que anotó un gol de tiro libre directo en tan solo seis partidos disputados en el torneo nacional.