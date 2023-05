Juanfer Quintero reveló los motivos de su salida de River y habló sobre la posibilidad de volver

La estatua de Marcelo Gallardo fue inaugurada, generando intensas emociones en los seguidores de River. Durante la ceremonia, el entrenador expresó su gratitud y simbólicamente puso fin a su ciclo. Los jugadores históricos estuvieron presentes, entre los que se destacó la presencia de Juan Fernando Quintero, quien habló sobre el evento, la posibilidad de regresar al club y los motivos de su partida a fines del año pasado.

En una entrevista con TyC Sports, Quintero se refirió al conmovedor homenaje a Gallardo y expresó: "Desde que llegué hasta hoy, se puede percibir el cariño y es mutuo. Mi corazón ya está ligado al club. Cuando regreso, vienen a mi mente tantos recuerdos... y este fin de semana vivimos algo realmente significativo y eso me llena de gratitud en lo más profundo de mi corazón".

"Siempre estamos conectados con Gallardo. La verdad es que es algo muy importante en mi vida. Tener una relación cercana con él me ha permitido y crecer mucho. Es mi amigo, lo aprecio mucho y le agradezco todo lo que ha hecho por mí", confesó Quintero sobre su vínculo con el entrenador.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de regresar a River, Quintero declaró: "Hablar de esto ahora no es bueno, no es saludable. Creo que sería una falta de respeto hacia Junior, mi club actual, al cual le debo mucha gratitud. Además, considerando la situación actual de River, no es apropiado hablar de esto. El equipo tiene un importante partido de Copa Libertadores y está haciendo las cosas bien en la liga. Hablar de mí no es relevante; siempre se habla y se especula, y el cariño siempre está. Uno siempre estará ligado al club, pero no es cómodo hablar del tema".

Más tarde, Quintero detalló sobre las razones que lo llevaron a dejar River a fines de 2022: "No es un secreto que tenía un contrato firmado por tres años, pero debido a circunstancias ajenas a mí, no se pudo concretar. Si eso no hubiera sucedido, estaría con el equipo en la actualidad. Sin embargo, estoy contento donde estoy y tengo expectativas sobre lo que vendrá".

Además, cuando se le consultó sobre la posibilidad de jugar en otro equipo de Argentina que no fuera River, Quintero se mantuvo firme y aseguró que "no" lo haría, ya que sería una "contradicción" consigo mismo. "River es mi lugar en el mundo", sentenció.