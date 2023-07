La llamativa frase de Nacho Fernández tras el título con River: "Este club no te permite..."

Ignacio 'Nacho' Fernández es un jugador que no se formó en la cantera de River, pero se siente muy identificado y conectado con el club desde su llegada. El pasado sábado tuvo la oportunidad de celebrar el título de la Liga Profesional junto a sus compañeros, y en este martes, cuando la prensa pudo entrevistar a los jugadores, expresó su alegría por la consagración.

nachofernandezriver2.jpg

"La verdad muy contento, hace dos meses y unos días nació mi hija y el otro día conseguimos un título muy importante y lo pude disfrutar con ella y toda mi familia, pero como dije anteriormente este club no te permite disfrutar mucho, festejamos un ratito y ya ahora pensando en el partido del jueves", reconoció. Además, explicó por qué esta consagración fue diferente: "Para mí es el primer torneo local con River, por eso tiene un sabor muy especial porque no se había podido dar en mi etapa con Marcelo (Gallardo)".

Al analizar el desarrollo de la Liga Profesional, Fernández fue contundente: "Demostramos haber jugado muy bien durante todo el campeonato, tuvimos grandes partidos, por ahí habíamos arrancado no sé si con algunas dudas, pero por ahí no jugando muy bien, pero después a lo largo del torneo creo que fuimos merecedores del campeonato".

"Es muy lindo volver al club, disfrutarlo con mi familia, un campeonato en el Monumental... la verdad que están todos muy contentos porque es una de las pocas veces que pudieron venir todos y estar ahí presentes conmigo", dijo sobre este momento personal en el club de Núñez. Entonces volvió a remarcar que le gustaría no haberse ido cuando decidió incursionar en el fútbol brasileño: "Lamentablemente, el país no está bien y por eso muchos jugadores deciden irse. Yo lo dije, la verdad que no me hubiese ido nunca de acá, de River, pero económicamente acá está complicado y afuera se hace la diferencia, entonces más que nada es por eso".

Al referirse a los próximos objetivos, el futbolista eludió el tema Copa Libertadores y remarcó el duelo del jueves ante Talleres: "Ahora tenemos un partido muy importante el jueves, en una competencia que también es muy linda como la Copa Argentina así que trataremos de pasar de fase y después pensaremos en el final del torneo y en la Copa que está muy linda".

"Va a ser un partido durísimo, ellos hicieron una gran campaña, siempre estuvieron ahí. Se les escapó porque nosotros también hicimos un torneo muy bueno y ahora nos enfrentamos en la Copa Argentina. Esperemos quedarnos con el triunfo nosotros". cerró sobre la 'revancha' de la T.