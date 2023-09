La polémica pelea entre dos hinchas de River que se hizo viral

En un partido que se volvió complicado para River en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Martín Demichelis le ganó 3-1 a Arsenal en su estadio en la cuarta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, asegurando así un lugar entre los cuatro primeros de la tabla. A pesar de la celebración de los hinchas del Millonario por esta victoria, surgió una tensa confrontación entre dos de ellos después del partido debido a algunos cánticos que se escucharon en el Monumental.

Durante una entrevista a TyC Sports, uno de los dos hombres implicados, expresó: "la gente canta 'movete River, movete'. Eso no es River". En simultaneo, otro simpatizante, aseguró que no estaba conforme con el rendimiento del equipo asegurando que "fue desastrozo" y el primer hincha no tardó en contestar: "Tenés que apoyar".

"¿Qué apoyar? Somos el más grande del país. Cerrá el or... Somos River. Hay que poner huevos", siguió diciendo el hincha. La discusión continuó, con un tono más elevado, y el primer hincha chicaneó: "¿Sos de Boca?". "¿Qué Boca? No hablés de la hinchada, salame", returcó.

Los gritos continuaban y el reportero intentó poner paños fríos entre los dos fanáticos que discutían por la forma de alentar a su equipo, que logró una victoria pero no termina de convencer a los simpatizantes con su nivel de juego.

El video viral entre dos hinchas de River que discutieron en las inmediaciones del Monumental