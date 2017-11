Roberto Baradel: "Más allá del análisis que se haga, la marcha fue multitudinaria"

Roberto Baradel - Secretario Gremial de SUTEBA 23-08.mp3



"Ayer varios sectores del movimiento obrero nos movilizamos para que el Gobierno cambie la política económica, en defensa de los puestos de trabajo, paritarias libres, en el caso nuestro no convocaron a la paritaria nacional, no poner techo en las paritarias, en contra de la ley de flexibilización laboral que quiere sacar el Gobierno y la recuperación con vida de Santiago Maldonado."-"Más allá del análisis que se haga, la marcha fue multitudinaria, siempre hubo división en los reclamos. Lo que creemos es que hay que ampliar margenes, hablar con los empresarios, con los productores, ir contra el tarifazo, los científicos, los estudiantes, todos los que nos vimos perjudicados por las políticas del Gobierno nos reuniremos para parar la política de ajuste."AUDIO DE LA NOTA- Coincidis que estos dirigentes no le paraban a Cristina Fernández: "No, en el Gobierno anterior una de las cuestiones más complejas era el tema del impuesto a las ganancias, ahora está en juego el puesto de trabajo. Este Gobierno ni tocó el tema ganancia, fue una mentira electoral."-"Nosotros cuando hubo atrasos salariales hicimos reclamos y paro en el gobierno anterior."-"Se espera que el Gobierno no tome represalia, ni confrontación, que escuche, que dialogue, lo que pasa no es bueno para los trabajadores. Sería bueno que convoque a los trabajadores."- Vos convocarías a un paro: "Yo buscaría un consenso, esta política afecta a la mayoría del pueblo argentino, por eso se vio en las PASO, 7 de cada 10 argentinos votaron por diferentes opciones electorales."-"No se tienen que dar incidentes."- Jorge Triaca dijo que la marcha tenía tinte político: "Sí, en nuestro conflicto dijo lo mismo, pero cuando estuvo la propuesta que salió del 18 por ciento, dos semanas antes que empiece las PASO se aceptó la propuesta, si hubiera sido política no aceptábamos. Nosotros no queremos ajuste ni represión que es la metodología que lleva adelante el Gobierno."