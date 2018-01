Roberto Baradel: 'No tengo ningún temor de ser investigado, me molesta la persecución'

Roberto Baradel - Secretario General del SUTEBA 16-01.mp3

"No tengo ningún temor de ser investigado". "Lo que han hecho conmigo el año, y en eso son responsables la Gobernadora y el Presidente, con tanta campaña de difamación y mentira, estigmatización y marcatismo político. No tienen nada que reprocharnos y recurren a la mentira, a los trolls". "Aún así, eso no les bastó y aparecieron las amenazas de muerte a mis hijos". "No determinan quiénes son, es un poco raro que no se hayan determinado de dónde son". "Estamos convencidos que lo que reclamamos es justo".