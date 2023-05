Divorcio electoral: la frase de Roberto García Moritán que agita más la interna con Ricardo López Murphy

Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a jefe de gobierno porteño, expresó sus críticas hacia Ricardo López Murphy luego de que el exministro de Economía anunciara su alejamiento del espacio Republicanos Unidos y lo tratara de "traidor" y "trepador". En declaraciones a Vilouta 910, García Moritán dijo estar desilusionado con su actitud y agitó aún más el enfrentamiento al afirmar que "le iba a ganar la interna".

"Yo quería ganarle la interna y no operé para que se bajara. Le iba a ganar la interna", señaló García Moritán en Radio La Red, donde manifestó su malestar y calificó como desafortunado todo el episodio. En referencia a los insultos dirigidos hacia él, el legislador señaló que "eso habla mucho más de él que de mí". Pese a todo, aseguró: "Sigue siendo un gran valor".

Por otro lado, en relación con el discurso de Cristina Kirchner ayer en la Plaza de Mayo, García Moritán expresó su desacuerdo con las declaraciones de la expresidenta. Criticó que señalara a la Corte Suprema y al Fondo Monetario Internacional como los problemas del país, afirmando que esa postura no es razonable en ningún lugar del mundo.

"El mundo ve la foto de la Argentina y la imagen de la vicepresidenta condenada por corrupción diciendo que el problema es la Corte Suprema y el FMI. No es razonable en ningún lugar del mundo. Nadie podría invertir acá", expresó.

"Sentí ausencias: de definiciones, de profundidad, de personalidades importantes. No me conmovió. Me dejó una sensación de vacío", agregó Moritán, quien sostuvo que le gustaría que la vicepresidente "al menos hable con la verdad".