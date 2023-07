Roberto García Moritán y Alejandro Bodart hablaron con Facundo Pastor en Pastor 910, luego de haber tenido un feroz enfrentamiento

Roberto García Moritán y Alejandro Bodart pasaron por los micrófonos de Pastor 910 con Facundo Pastor y ambos se refirieron al cruce que tuvieron entre ambos.

Por parte de García Moritán evitó tener un cruce al aire y comentó: "Yo siempre me referí con respeto, el que se metió con mi familia y me insultó fue el. Y cuando yo me iba me empezó a atacar nuevamente".

Además justificó su elección de evitar el contacto con Bodart: “Ideológicamente no hay un punto de encuentro. Además yo compito en la Ciudad de Buenos Aires y él en provincia”.

Respecto a esto, Bodart respondió: "Yo soy un dirigente político, no piquetero. Tengo 40 años en esto. Este hombre dijo que vivo de los pobres, que soy corrupto. No tengo por qué soportar esto".

Y añadió: “Me dijo que era basura, que era lo peor del país, y después me lo siguió diciendo cuando salía, no se puede permitir. Banco la protesta social cuando creo que es justa; cuando no, no”.

