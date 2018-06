"Roberto Lavagna es el hombre para ser el candidato a Presidente de la Nación"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES









"Tenemos problemas, a mí no me gusta hablar mal del Presidente. A mí no me gusta lo que se está haciendo, estamos yendo por el camino que no hay salida. Trataremos de ayudarlo, Dante Sica es importante, el Gobierno durante dos años y medio se dedicó a la especulación financiera y usurera, que no crea trabajo."



-"Sé que no es fácil, pero cuando uno no va por el camino correcto, en vez de acercarse a la solución agrava los problemas"



-"Yo hablo de la mesa de los argentinos, la clave del 2001 fue el dialogo"



-"Una mala forma de tomar una decisión política fue el tema de las tarifas, ni siquiera se enteraron sus socios, ni el Radicalismo, ni Carrió. No se hace esto cuando hay minorías parlamentarias"



-"Si me llama Macri le diría que quiero verlo, darle una opinión diferente a la que está aferrado. Todo el derecho tiene el presidente de hacer lo que quiera."



-"Yo hice un co gobierno con Raúl Alfonsín, enfrentamos intereses, nosotros pesificamos las tarifas"



-"Yo hablo mucho con todos los sectores, hay una costumbre que tuvieron los Kirchner y ahora Macri que es que no se dan cuenta que no se puede hablar mal de las personas. Hablo con la CGT y ellos se sienten agredidos, en momentos de crisis hay que trabajar todos juntos."



-"Estoy convencido que Roberto Lavagna tiene que ser el Presidente de los argentinos, estuvo con Raúl Alfonsín, con nosotros, siempre pone su capacidad"



-"Para mí el que gana gobierna y la Oposición también, porque debe controlar, hay que trabajar juntos. No es dificil salir si hacemos lo que debemos."





