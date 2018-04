Roberto Pianelli: "Sbase no quiere hacer la prueba"

Escuchá el audio de la nota



Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados: "En la línea B hubo 36 coches comprados por el Gobierno de la Ciudad, en ese momento el Jefe de Gobierno era Mauricio Macri y lo compró de una manera ilegal, lo compró de manera directa. De los que vinieron sólo pueden funcionar 18"-"Ahora nos enteramos por los medios madrileños que esos vagones tienen amianto y no se pueden usar. La empresa que le vende los vagones a Sbase y el gobierno de la Ciudad sostiene que tiene cuatro personas con cáncer, en base a esto mandamos una carta documento a Sba se, a Metrovías y a la ART, las dos últimas dicen que desconocen el tema y Sbase aún no responde"-"Sbase no quiere hacer la prueba con otros vagones que se sospecha que tiene asbesto."- Segovia dijo que harán paro por la resolución de la Corte Suprema: "Yo no sé lo que dijo Segovia. Si el lunes Sbase no nos convoca a revisar los trenes, vamos a anunciar una medida de fuerza."Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados: "No tengo problemas cualquier día para controlar los trenes. El lunes no empezamos el paro, daremos una semana."