Rodolfo Canicoba Corral - Juez Federal 02-03.mp3

"En principio no puede reverse la causa si se trata del mismo hecho porque los argumentos que se dieron seguirían vigente. Por otro lado, no era funcionario público."-"Si es otro hecho, se debería ver porque no fue juzgado."-"Es confuso lo que vi, porque por un lado parece ser otra cosa, pero después se ve que son las mismas personas, imputación y monto."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA