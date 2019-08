Rodolfo Santángelo: "Con los depósitos en dólares no debería haber ningún problema"

Economía post PASO:

"Argentina ya venía con sus desafíos complicados y fragilidades, y pos PASO se aceleraron los problemas. En estas crisis lo único que hay que tener es plata, si vos tenés plata aguantás, si no tenés plata no aguantás. La plata del Gobierno son reservas. Ha quedado demostrado que 60 mil millones nunca hubo, había un número de alrededor de 40".

Depósito de dólares:



"El tema de los depósitos en dólares tiene una paradoja. Es el más protegido de todos. Con los depósitos en dólares no debería haber ningún problema. Debería ser la máxima preocupación del Estado de preservar ese sistema puro para que no se contamine. Lo que pasa que la gente me escucha y dice a mi qué mi importa lo que dice Santángelo, yo quiero estar tranquilo, entonces voy y saco".



"No hay como pagarla la deuda, la reprogramación era inevitable. Lo de depósitos en dólares es absolutamente evitable, hay que frenarlo. Los dólares de las reservas que corresponden a los depósitos en dólares son de los depositantes, el dueño no es el Banco Central, debería estar prohibido bajo pena criminal de que no se puedan tocar esos depósitos. 2001 fue distinto".



Respecto a los dichos de Julio Cobos sobre el control de cambios:





"Puede pasar, no está descartado. El control de cambios viene cuando la demanda de dólares es mayor que la oferta. Si el Banco Central va a seguir vendiendo 300 millones por día, Cobos va a tener razón".