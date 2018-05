Rodolfo Santangelo: "Con los gurús del marketing se gana una elección, no se gobierna"

Rodolfo Santangelo - Economista 09-05.mp3

"El paciente se presenta en la guardia con una hemorragia, había que aplicar algo rápido, que es la corrida financiera, la prioridad era que el contagio no se vaya a los Bancos, la deuda. Muchas alternativas no tenía el Gobierno, pedir plata al Fondo es para parar la sangría"-"Acá hay un condimento local muy grande, hay que parar la salida de capitales"-"Lo que venga es mejor de lo que hubiera pasado. Si no paras la hemorragia te vas, el tema es que viene algo duro. Se harán cosas que no se hicieron estos dos años porque tuvieron un diagnóstico muy optimista"-"Imagino que si el Fondo dijo vengan a negociar es porque hay posibilidad, en este momento hay pocos países con acuerdos"-"E s probable que haya un acuerdo, el partido se juega el año que viene para ver si Argentina cumple lo que le pidieron. El programa durará más de un año porque el FMI querrá que abarque la administración que sigue"-"Argentina gasta en turismo externo y vamos a pedir dinero."-"Veremos en qué nivel se estabiliza el tipo de Cambio, si el Banco Central vende reservas no se estabilizó. Luego en algún momento tendrá que bajar la inflación"-"Yo no me refiero a lo que hizo el Banco Central los últimos días porque estás en la batalla, mi critica a la política económica y al Banco Central es por los 700 días anteriores. Estas cosas hay que preverlas en las buenas."-"Acá no hay que hacerle caso a las personas que miran el twitter, a la gente del Gobierno que se dedica a eso debe ría ser desplazada"-"Con los gurú del marcketing se gana una elección, no se gobierna."