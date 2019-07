Rodolfo Santángelo: "Los bolsillos de la gente están muy flaco para la reactivación económica"

Rodolfo Santangelo.mp3







El economista Rodolfo Santangelo habló con Luis Novaresio sobre la situación económica en medio de la campaña electoral y acerca de la posibilidad de una suba del dolar luego de los comicios.





-"El dólar en 45 pesos es lógico, yo hubiera preferido que no bajará porque alienta movimiento especulativos. El sector exportador está vendiendo bien, baja las importaciones y hay ahorro de los argentinos en dólares que está en un intermedio. El Gobierno vende dolares para pagar la deuda publica, pero estamos viendo el tema electoral, el dólar y el riesgo país es donde más influye la política"



-"Hasta que no se defina la cuestión electoral, no hay un plan, este es un plan de emergencia para tener los desbalances de la economía lo más tranquilo posible"



-"Los procesos de reactivación serán lentos, tenemos que el salario quedó por debajo de la inflación en un 15 por ciento y la economía con poco crédito, la tasa de interés es la consecuencia. Por eso todo proceso será lento"



-"En esta campaña electoral no se debate mucho que harán en economía, los procesos electorales son muy largos, las Paso no sirven mucho"



-"Si gana Mauricio Macri resolverá si sigue Nicolas Dujovne, que está haciendo una buena tarea en materia presupuestaria, fiscal y lo que puede. Veremos cómo se mejorará el tema de Fondo"



-"Se deben hacer cosas que restauren el crédito, que baje la inflación, el tema es el cómo, no el qué. Después vendrán los tiempos"