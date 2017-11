Rodolfo Tailhade: ""Entró al correo Andrés Ibarra y le bajo línea Alejandro Tullio que dentro dos horas no podía ganar Cristina"

Rodolfo Tailhade - Apoderado de Unidad Ciudadana 16-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESEn particular en la elección del domingo fuí el fiscal general de Unidad Ciudadana en el Correo Argentino, fuí el encargado de la fiscalización del proceso de carga de datos para el escrutinio provisorio."AUDIO DE LA NOTAAcerca del proceso:"Cuando el presidente de mesa cierra una mesa firma el acta de escrutinio, el resultado final del recuento de esa mesa, un papel que es el documento oficial de esa mesa (...), el acta la forma el presidente de mesa con los fiscales, eso se introduce en la urna y se lacra junto con los votos, a la vez salen actas mellizas que son los certificados de escrutinio que se lleva cada fiscal, es el certificado que tiene cada uno de los de lo que resultó del escrutinio de la me sa. El telegrama lo firma el presidente y los fiscales y certifica lo mismo que dice el acta pero en formato de telegrama. Ese telegrama se mete en un bolsín y se lleva al Correo de la localidad, se scanea y aparece en el sistema, hay un software que distribuye entre 2.000 dataentry la información para que sea cargada, un telegrama que sirve solo a los fines del escrutinio provisorio que lleva adelante el Correo, eso no tiene valor definitivo y real, solo tiene valor informativo para la sociedad (...) La Justicia hoy comenzó con el recuento definitivo que es el que vale, el legal, los telegramas no juegan en ese escrutinio."Fantino destaca la importancia de los resultados provisorios para hacer el análisis de lo que sucede.Referido a qué pasó con ellos, si es verdad que Tullio le dijo a las 5 de la mañana que había ganado Cristina:"Es verdad lo que dijo ayer Cristina. Y o entré al Correo a las 4 de la tarde y me fuí a las 6 y media de la mañana, ví todo lo que pasó, estuve todo el tiempo en contacto con el sistema y hablé en numerosas oportunidades con Tullio. A las 8 de la noche aparece el primer número (...), a las 9 de la noche entró Andrés Ibarra al Correo, lo ví personalmente, después me di cuenta que entró al mismo momento en que arrancaba el festejo de Cambiemos en Costa Salguero. Ibarra nunca tuvo participación en este proceso porque quienes conducían eran Rogelio Frigerio y Adrián Pérez, lo que le planteó Ibarra a Tullio del Correo, a Álvarez de la Justicia Electoral y al directivo de INDRA; le bajó la línea de lo que tenía que pasar en las próximas seis horas, durante las dos horas que duraba el acto de Macri en Salguero no podía bajar la ventaja de 7 puntos, él dijo que cuando termine el acto abran el grifo para que entren los datos de los distritos donde era ganadora Unidad Ciudadana, pero nunca tiene que parecer Cristina primera, así fué hasta que nos fuimos con la disciplina que los caracteriza.""Nadie me lo dijo, pero a partir de lo que vimos y lo que pasó en ese momento, veíamos que la cantidad de telegramas que estaban ingresando y los que estaban procesados, la diferencia era muy grande en ese momento, entraban muchos más de los que se procesaban en ese momento. Nosotros filmamos que durante las dos horas que duró el acto de Macri lo dataentry estuvieron cruzados de brazos (...) Yo no le dije nada a Tullio en ese momento porque nosotros veíamos en el sistema que entraban mesas de La Matanza, de Lomas de Zamora, de Moreno, de Merlo,en todas perdíamos por 20 o 30 votos y me desesperé, llamé y me dijeron que lo que entraban eran las mes as de Ramos Mejía o del centro de Lomas donde siempre perdemos, el Gobierno ,manipuló el software a tal grado de sofisticación que manejaban el distrito y seleccionaban las mesas que cargaban, no podía ser que no me cargaban La Matanza porque él me iba a decir que las estaban cargando pero cargaban las mesas en lasque perdíamos (...) Después los fiscales me dijeron que ya habían terminado de scanear todos los telegramas pero el software no asignaba la carga a ningún operador.""Cristina sale a hablar a las 4, cuando sale a hablar la diferencia era de 0,01%, era claro que la tendencia era irreversible, descontó 7 puntos en unas horas, ahí volvieron a manipular, empezaron a abrir la carga de distritos de ellos como Mar del Plata y La Plata, manejaban de manera tal la carga que nunca Cristina apareció primera. A las 5 de la mañana le pido a Tullio explicaciones de &eac ute;sto y me dice que ganó Cristina, me dijo que iban a terminar computando el 97% de los votos, algo que nunca pasó, siempre fueron el 95% más o menos, pero siempre había ganador claro."Acerca de por qué habla de fraude informativo:"Yo jamás en mi vida me fuí a dormir sin saber el ganador de una elección (...), eso es lo que pasó el domingo, no hablo de fraude electoral porque el escrutinio provisorio no sirve para consagrar ganadores o perdedores, solo tiene finalidad informativa (...) Esto nunca pasó antes, este Gobierno impostor maneja la información como nadie y se mostraron como ganadores (...), jamás nosotros manipulamos el sistema de carga para mentir con un resultado (...)"