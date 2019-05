"Me voy a tomar unas vacaciones y después me sumaré al Cuerpo Técnico del Chavo Desábato para empezar a aprender".





"Me llevo el abrazo de mis compañeros, algunos le llevo 20 años".





"Yo sabía que en México no iba a rendir lo que rendía acá".





"Tuve técnicos muy buenos pero para mi los mejores fueron el Cholo Simeone, Sabella y Alfaro".





"En un partido con Talleres me metieron el cuerpo 3 veces y me tiraron al piso. Ahí dije no juego más".