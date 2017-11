Rogelio Frigerio: Acuerdo con los gobernadores: "Es histórico porque las provincias se comprometen a bajar impuestos"

Rogelio Frigerio - Ministro del Interior 17-11.mp3

Acuerdo con los gobernadores: "Fue un día histórico, avanzamos en muchas cosas que estaban en análisis hace muchos años, el tema de la litigiosidad, el problma de Nación y provincia terminaba en la Corte. Con la firma del pacto dimos de baja más de 60 juicios. Resolvimos el tema del fondo del conurbano bonaerense, que recibía menos. Además es histórico porque las provincias se comprometen a bajar impuestos"-"Para la gente lo que importa es que esto genera condiciones para que haya más trabajo en la Argentina."- Acuerdo para los jubilados: "Nosotros tenemos que asegurar que el poder de compra de los jubilados no pierda por la inflación. La formula que teníamos era porque el Indec no daba la inf lación, estaba intervenido. Ahora se da una formula que asegure que los jubilados tendrán más que la inflación y no los ciclos económicos. Los que cumplieron 30 años de aporte cobrarán el 82 por ciento móvil."- Situación de la provincia de San Luis: "Fue la única que no firmó el acuerdo. El Gobernador no está, me reuní con el vicegobernador y seguiremos trabajando."-"Esto se envía en este momento, entra en el Senado y esperamos tener la media sanción."-"Yo creo que esto es posible por la confianza, hemos generado una relación intensa con los gobernadores, hicimos varios acuerdos con ellos."