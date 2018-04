Rogelio Frigerio: "Es una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical"

Escuchá el audio de la nota

















- Movilización del 21F: "Nosotros fuimos claros, es una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical, que cree que no debe ser tratado igual en la justicia. En esta Argentina del cambio todos somos iguales y debemos explicar el origen de los fondos. Acá no se persigue a nadie"- Caso Díaz Gilligan: "Lo hablamos porque justo ocurrió cuando estábamos en Chapadmalal. Yo creo que hizo lo que debía hacer, ir a la Oficina Anti Corrupción y mostrar los papeles"-"Yo entiendo que el tema se resolverá en los próximos días."- Pediría licencia?: "Es una situación que amerita una investigación. Nosotros queremos que la ley se cumpla, todos somos iguales. Si la oficina Anti Corrupción dice que no corresponde debe dar un paso al costado"- Insulto a Mauricio Macri en la cancha de River: "El arbitraje del partido fue malo, no es cómodo que lo insulten a Macri, pero fue un ratito no más"- Residencia de venezolanos: "Con Venezuela tenemos el problema de la información, nosotros tratamos de que en Argentina no ingresen delincuentes. Hoy cambio y al frontera no es un colador. El Estado en Venezuela está destruido"-"Nicolas Maduro es un dictador. En los últimos dos años creció la cantidad de venezolanos, en general son profesionales."- Sobre el aborto libre y gratuito: "Es dificil tener una posición de Gobierno, tiene muchas cuestiones personales. El Estado tiene una responsabilidad en evitar los embarazos no deseados."