Rogelio Frigerio, le respondió a Hugo Moyano, escuchá el audio !

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





-"Sólo piden un equilibrio de las cuentas, sin decir como hacerlo. Nosotros fuimos con nuestro programa. Por otro lado, seguimos teniendo paritarias libres, se respetó lo que acordaron con los empresarios"



-"Hay un discurso de Oposición política que no tiene nada que ver con representantes de los trabajadores de un sector"



- "Yo creo que estamos saliendo de la crisis cambiaria, que fue producto de varias situaciones, de cuestiones externas com o la sequía, no manejamos el dólar, ni el petroleo. Por otro lado, tuvimos errores propios, que además de reconocerlos hicimos cambios en el equipo de gestión y luego ruidos que se generan por la Oposición, en un país que es débil en el Parlamento"



- Sobre el recorte- Ajuste: "Hemos hecho un enorme avance, hace 70 años que la Argentina tiene déficit fiscal. Hay que bajar mucho en un Estado Nacional que cada vez tiene menos torta en los recursos federales, un monto se lleva el Anses, otro las provincias"



-"Yo creo que lo que tenemos que discutir son las responsabilidades, hay que reducir el gasto,las cuentas fiscales de las provincias no están en juego. El acuerdo con el FMI no tiene nada de las provincias"



-"No hay buenos recuerdo con el FMI, no pedimos que la provincias recorten los gastos. El Poder Ejecutivo sólo cuenta con el 15 por ci ento de los recursos federales."



Candelaria de la Sota, columnista: "El Anses es nacional."



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Nuestra reducción no la podemos hacer solos, por eso hablamos de responsabilidad de las provincias"



-"Nosotros estamos haciendo una devolución a las provincias de recursos, sin responsabilidades, entonces en este momento debemos discutirlo. Hoy la Nación se hace cargo de cosas que exceden su responsabilidad"



Luis Novaresio, conductor: "Usted es el Ministro más valioso del Gobierno, hace política, habla con la oposición, pero me da la impresión después de escuchar a Nicolas Dujovne, a Mauricio Macri en Instagram que ven otra realidad, hay 30 por ciento de inflación, dolar a 30 pesos, pobreza y no tienen plan B. No salió bien el plan A, no sería bueno llamar a otros dirigentes"



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Yo permanentemente escucho a dirigentes de la Oposición, en las reuniones que tengo escucho. Costó mucho dejar atrás el déficit. No tenemos el mejor camino para resolver esto. Estamos convencidos de donde queremos llegar, los instrumentos vamos viendo. Le pedimos a dirigentes de la Oposición que nos traigan propuestas. Coincido que la situación es dificil, hay inflación, la pobreza, se enfrío la economía. No tenemos una distorsión de la realidad, debemos trabajar juntos porque somos un gobierno de minoría"





AUDIO DE LA ENTREVISTA





Rogelio Frigerio - Ministro del Interior 20-07.mp3