Rogelio Frigerio: "Si gana Fernández-Fernández va a haber un doble comando"

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior de la Nación, habló con Luis Novaresio a pocos días de la elección primaria y afirmó que el 11 de agosto será muy trascendente.





Repasá las frases de la nota





-"No sé si hay segunda vuelta sí o sí, veremos como sale la elección en agosto, si está muy polarizada hay posibilidades de que la elección se defina en octubre"



-"Según las encuestas, la gente observa una bifurcación de caminos muy importante: es la elección más importante desde el regreso de la democracia, primero porque no hay internas, además se están definiendo los próximos veinte o treinta años del país".



-"Cristina Fernández fue quien definió quién encabeza la fórmula; tiene una centralidad política muy importante y por lo menos para la percepción de la gente, la opción es Cristina Fernández de Kirchner".



-"La forma en que se definió el binomio Fernández- Fernández habla a las claras de quien es el jefe y quién toma las decisiones, y el cierre de listas refuerza esto, porque en cada lugar La Cámpora fue determinante. No tengo dudas de que por lo menos va a haber un doble comando, Alberto Fernández no fue definido en un congreso partidario, sino en una decisión a dedo, que marca lo que es el kirchnerismo a nivel interno".

"Es más usual que el Presidente ponga el vicepresidente"



-"Yo creo que hay que debatir el tema de las Paso, por las experiencias que venimos teniendo"



- Sobre Smartmatic: "Acá hubo una licitación transparente, hubo competencia, ganó Smartmatic que lleva las elecciones en Inglaterra, no hay antecedentes de fraude. Yo organicé la elección de 2017 y no tuvimos ninguna denuncia, tenemos antecedentes para estar tranquilos. Con la tecnología conoceremos los datos más rápido, a las 23hs más o menos"



-"Macri va a hacer un análisis del gabinete cuando termine la elección. Yo creo que Argentina tiene por delante desafíos enormes y complejos. Si el Presidente me necesita estaré, si no iré a la actividad privada. Una Embajada no"



-"Hay un resultado positivo de la actividad en el Campo, se recupera la actividad, baja la inflación, estamos saliendo de la crisis, sin alterar las reglas de juego"



- Sobre las declaraciones de Guillermo Calvo: "Hay conceptos que comparto, y creo que en los análisis políticos hace agua"