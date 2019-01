Romina, la hermana del delantero Emiliano Sala: "Estoy desesperada"

La hermana del futbolista desaparecido dialogó con Luis Novaresio y confirmó que la búsqueda de su hermano no se detendrá pese a lo que digan las autoridades británicas.





"Hasta ahora no tengo muchas certezas, ahora tengo una reunión para ver cómo seguimos. Le pido a la gente que no nos deje de apoyar. Tenemos que encontrar a Emi y al piloto."



-"La búsqueda aérea se suspendió, no me dieron muchas explicaciones. Tenemos que encontrar a Emiliano. Estoy desesperada."



-"Las autoridades diplomáticas me están dando una mano enorme. Yo quiero encontrar a Emiliano, después veremos las autorizaciones de piloto."



-"No estoy sola."





