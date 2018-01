Rondoni Caffa: caso Galarza "El dermotest dio negativo, es un procedimiento que se hizo seis horas después, con la persona cambiada, arreglada, y transpiraba mucho"

Sergio Rondoni Caffa - Fiscal de la causa de Nahir Galarza 04-01.mp3

El caso de Nahir Galarza: "Normalmente uno habla del caso en que un hombre termina provocando la muerte de una mujer""El dermotest dio negativo, es un procedimiento que se hizo seis horas después, con la persona cambiada, arreglada, y transpiraba mucho. Eso no significa que no haya disparado.""El arma que se secuestró es la que efectuó los disparos (...) El arma es de la policía, no del padre.""En la declaración vi a una persona que se estaba dando cuenta de las consecuencias de los hechos. Ahí solicita la ayuda psicológica.""Sus amigos han declarado que en la relación había violencia, con una situación del 24 o 25 de diciembre. Relación t&oa cute;xica, se le ha dado el nombre para entenderlo."Si hay posibilidades de atenuantes en la pena por este tipo de relación "Posibilidad de atenuante hay."Si hay arrepentimiento: "No soy psicólogo para decir que es correcto lo que uno observa."