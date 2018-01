Rosendo Fraga: "cada tres años hay un verano con tensión o crisis"

Rosendo Fraga - Economista 08-01.mp3

cada tres años hay un verano con tensión o crisis. Pasó en 2015 con la devaluación y pasa ahora, con un reajuste económico."Esta semana hay dos datos importantes, mañana con las tasas de interés, y el jueves con la tasa de inflación del mes de diciembre y la tasa anual de 2017"Mauricio Macri perdió diez puntos de imagen en el mes de diciembre: "Maquiavelo decía que el príncipe tenía que hacer las crueldades rápido, no gradualmente a lo largo del día. Macri apuesta a lo que tiene costo lo más cerca de la elección que pas&o acute;, sobre todo si gané, y lo más lejos de la elección que viene."Insaurralde habló de CFK, y la unidad del peronismo: "No veo ninguna chance de que el peronismo se unifique en 2018, si hay alguna chance será en 2019 con la finalidad electoral.""El kirchnerismo y Cristina son el gran obstáculo para la unidad.""Creo que en el Congreso la gobernabilidad tiene intereses comunes para que funcione. También hay una oposición dura, donde está el kirchnerismo, partidos de izquierda, sindicatos combativos, algunas organizaciones de Derechos Humanos, que vimos el 14 y 18 de diciembre. Creo que esto se va acentuar, en la medida de que estos sectores tengan incapacidad de influir dentro del sistema político."Duhalde dijo que Cristina Kirchner es al gobierno lo que Menem a Néstor Kirchner en 2003:"Si, pero la fotograf& iacute;a de hoy puede no ser la película de mañana."