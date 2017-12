Rosendo Fraga: "Macri está fortalecido por las elecciones, pero no tiene mayoría en ninguna cámara"

Rosendo Fraga - Analista político 16-11.mp3

"No ha pasado un mes de la elección y parece que pasó mucho por los acontecimientos políticos. Acá es importante el Arte del acuerdo, luego la polarización y ahora vuelve el arte del acuerdo. El Presidente quiere la reforma tributaria, laboral y previsional aprobada en diciembre. Yo creo que habrá acuerdo y como dijo Mauricio Macri, todos deberán ceder algo."-"Macri está fortalecido por las elecciones, pero no tiene mayoría en ninguna cámara. Macri tiene la obligación de negociar. El Gobierno está negociando, el Gobierno retrocede en algunas cosas. El Presidente privilegia ceder algo con tal de que salga la reforma."-"María Eugenia Vidal logró en la provincia de Buenos Aires lo que M acri querría a nivel nacional,logró aprobar el presupuesto, el aumento al impuesto inmobiliario, el endeudamiento, la baja de ingreso brutos, aunque no tiene mayoría. Los dos se mueven en la misma dirección."