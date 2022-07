Rubén López: "Etchecolatz se murió sin decir lo que tenía que decir"

Rubén López, hijo del desaparecido Jorge Julio López, se refirió a la muerte del genocida Miguel Etchecolatz a los 93 años, y aseguró: "Lamento mucho que se haya muerto, no por él, por las víctimas, por los que no tuvieron un juicio. Se murió sin decir lo que tenía que decir sobre la segunda desaparición de mi viejo, no aceptó nunca sus crímenes, lamento que no haya dicho dónde dejaron los cuerpos de los detenidos desaparecidos".