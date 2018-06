Croacia, próximo rival de Argentina, le ganó a Nigeria y lidera el grupo

Con este gol, Croacia se puso 1-0 arriba:

De penal llegó el 2-0:

- Síntesis -

Croacia: Daniel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Loven e Ivan Strinic; Ivan Rakitic y Luka Modric; Ante Rebic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic; Marco Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.





Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, Leon Balogun, William Troost-Ekong y Brian Idowu; Wilfred Ndidi y Oghenekaro Etebo; Victor Moses, Mikel John Obi y Alex Iwobi; Odion Ighalo. DT: Gernot Rohr.





Gol en el primer tiempo: 32m. Etebo en contra (C).





Gol en el segundo tiempo: 16m. Modric de penal (C).





Cambios en el segundo tiempo: 15m. Marcelo Brozovic por Kramaric (C), 16m. Musa por Iwobi (N), 28m. Kelechi Iheanacho por Ighalo (N), 33m. Mateo Kovacic por Rebic (C), 40m. Marco Pjaca por Mandzukic (C) y 43m. Simy por Mikel (N).





Amonestados: Rakitic, Brozovic (C); Troost-Ekong (N).





Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).





Cancha: Estadio Kaliningrado.





