"La única salida que nos queda como país es el respeto por la ley, una ley igual para todos"

"Impresionante todo lo que está pasado, una cosa inimaginable, la ley del arrepentido está empezando a dar sus frutos de manera impresionante. Ahora estamos discutiendo si el Senado permite que le allanen la casa a la Presidenta, si alguna vez se va a dictar o no la prisión preventiva, en el 2013 investigar costaba el cargo, costaba mucho, no nos olvidamos que hay un fiscal muerto, lo que era la época con todo e poder del Estado tratando de tapar o encubrir todo. Hoy la Justicia que no tiene los cepos que tenía antes y que tiene las herramientas necesarias como esta novedosa ley avanza".

Sobre cuando a él lo suspendieron por investigar la ruta del dinero K:



"Me suspendieron, me quisieron echar, me hicieron juicio político, me redujero n el sueldo, mi equipo fué perseguidos, sumariado, destinado a lugares malos, todo eso desalentaba a quien quisiera investigar."



Acerca de que todos pensábamos que los vuelos eran para llevar los diarios y al final llevaban bolsos con millones:



"Somos bastante ingenuos en muchas cosas, lo novedoso de este cuaderno, si el chofer tenía tal grado de detalle uno se pregunta qué sabía un subsecretario o un secretario, ahora ésto de López es impresionante si se quiebra. Nosotros en nuestra investigación pudimos establecer cómo venía la plata, existía la sospecha de que Clarens, este personaje que ahora se arrepiente, era el encargado de sacar el dinero, es el que sabe dónde está la plata, él debería saber dónde iba la plata. Si la plata salía del país no era para al campaña, era el lujo de la familia presidencial".



Referido a qué pasa si al final no pasa nada:



"Lamentablemente en nuestro país pasan muchas cosas que no nos gusta, yo creo que es difícil que ésto se detengan la cantidad de pruebas es abrumadora, creo que ésto va a seguir avanzando. Todo el que se arrepiente confesa un delito, más tarde o más temprano va a tener sanción por ese delito, el hecho de que sea excarcelado no es que se va a su casa sin más, paga caución, luego viene el juicio y la condena".



Acerca de si cree que Stornelli ya puede pedir la detención de Cristina o no:



"Yo conozco lo que veo en los medios, yo olfateo que sí, debe tener, la ex Presidente ya tiene 4 o 5 procesamientos, en cualquier otro hecho criminal como la pirater&ia cute;a del asfalto siempre van presos. En el caso de alguien sin fueros estaría preso ya. Todos el tiempo los fiscales y los Jueces dictan prisiones preventivas."



Sobre los fueros:



"Los fueros no son malos en sí mismo, los tienen para ejercer su trabajo, yo soy fiscal y tengo fueros, cuando investigué en el 2013 me querían echar pero no pudieron por mis fueros, me tenían que hacer juicio político, los fueros son para cuestiones de trabajo, acá hablamos de cosas serias y gente que en la misma situación está presa. Sería un gesto interesante que ella renunciara a los fueros. Me parece triste como República que los Senadores no bajen a discutir el tema. Es triste y vergonzoso como país que pasen estas cosas, protección corporativista. Yo para contratar un chico que me sirve café le piden los antecedentes policiales sin embargo vemos Senadores procesados".



Sobre Oyarbide:



"No me sorprende mucho, me da un sentimiento encontrado, me da pea ver esta situación por nuestro país, hace un papel muy triste. Reconoce que direccionaba sus sentencias sin ponerse colorado, es triste. Yo lo investigué por su enriquecimiento, por el caso S partacus".



Referido a si confía en Bonadio:



"Sí, confío en Bonadio. ¿Qué es ser de la servilleta? Eso pasó hace 20 años.



Acerca de que la Justicia también tiene que investigar a los de ahora:



"Los argentinos tenemos que entender que la única salida que nos queda como país es el respeto por la ley, una ley igual para todos".

Reviví el audio:

José María Campagnoli - Fiscal.mp3