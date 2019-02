Leonardo Fariña en Viale910 : "La cárcel es una muerte en cuotas"

Las frases destacadas:





"Me veo inmerso en una situación en la que no tengo nada que ver, la de Marcelo D"Alessio. Me suena a una cuestión liderada".





"Yo en Stornelli confío plenamente, me parece que es un tipo honesto. Stornelli trató la causa de los cuadernos como la sociedad requería en el accionar de la justicia".





"No soy guionista de Lanata, se junto conmigo para la parte de la ruta del dinero K".





"La cárcel es una muerte en cuotas".





"El delito económico tiene una compensación económica, el delito de sangre no".





"Lo peor que puede pasar hoy es que cambie radicalmente el gobierno".





"Entre Macri y Cristina elijo a Macri sin duda".





