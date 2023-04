Sabina Frederic: "Berni no midió las consecuencias de su presencia"

Exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic cuestionó a Sergio Berni por no haber evaluado de manera "razonable y racional" si era conveniente su presencia durante una protesta de colectiveros por el crimen de un chofer en Virrey del Pino, partido de La Matanza. En diálogo con Pastor 910, Frederic consideró que la aparición del funcionario bonaerense "escaló" el conflicto.

"Ayer, la situación empeoró a partir de la llegada del ministro de Seguridad, que provocó una reacción repudiable, por la agresión física que sufrió. Pero al mismo tiempo hay que analizar las consecuencias que tuvo su aparición en esas condiciones", afirmó la exfuncionaria.

Embed

Para Frederic, la decisión de Berni de acercarse hacia la zona donde se estaba realizando la protesta "terminó escalando un conflicto que, según dijo el ministro de Transporte, venía siendo manejado a través de su ministerio".

La exministra también cuestionó uno de los lemas que suele repetir Berni, en relación con su presencia en el territorio.

"A veces sí y a veces, no. Me parece que no midió las consecuencias de su presencia. No hizo una evaluación razonable y racional de lo que podría significar su aparición. No retrocedió a tiempo. En su visión, haber retrocedido hubiera sido un acto mayor de cobardía, pero la verdad es que la situación en la que quedó fue de extrema debilidad", agregó Frederic.

Por otro lado, recordó los inconvenientes que tuvo con Berni cuando ambos eran pares de Nación y Provincia, respectivamente, y las dificultades que implica no trabajar de manera coordinada.

"Cuando él hace esa narrativa de que va solo a todos lados, ahí está el punto, porque él no está solo ni puede estar solo. Porque él es una pieza en una serie de instituciones de la Provincia, de los municipios y de la Nación que se han hecho para trabajar articuladamente", afirmó.