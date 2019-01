Salmonera: "Yo creo que este es un negocio"

El Gobierno nacional, que impulsa un proyecto de capitales noruegos en el Canal Beagle, dice que generará fuentes de trabajo. Para los chef puede ser un desastre ambiental.





Todos saben que el salmón en Argentina tiene precio de elite en el menú. Pocos tienen idea de que la mayoría de los salmones rosados que nos sirven poseen colorante. Muchos menos, que vienen de jaulas instaladas en el mar de sur de Chile y que en marzo, por un convenio entre el gobierno nacional, el de Tierra del Fuego y Noruega, la salmonicultura podría anclarse en nuestra Patagonia.





"No es una movida nuestra, nosotros lo que hacemos es apoyar y difundir. Se firmó un acuerdo para que compañías noruegas vengan a instalar salmoneras en el Sur de la Argentina. Nosotros estamos en contra, no se necesitan teniendo el mar que tenemos"



-"El convenio fue firmado. El salmón que se consume en Argentina viene de Chile."



-"Yo creo que este es un negocio. Yo cuando supe que el salmón venía de Chile decidí no ponerlo más en la carta"



-"En el Barrio Chino tenes un montón de pescado argentino."





Los cocineros más famosos del país le declaran la guerra a la instalación de salmoneras