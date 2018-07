"Sampaoli hablaba y nadie lo escuchaba"

Luis Juez pasó por Carnota 910 y habló de diversos temas en relación a la actualidad argentina y los debates que se dan en el marco de la política. Además, dejó un título sobre Sampaoli y lo que sucedía en el vestuario de la Selección Argentina en Rusia 2018.



Sobre el debate del aborto:

"No me gusta el fanatismo, lo aborrezco porque son irracionales y fundamentalistas. Yo puedo ser fanático de la lealtad y los valores. Sabíamos que nuestra hija que tuvo tan pocas semanas de gestación, iba a sufrir un problema de salud. Nosotros tuvimos la opción de realizar un aborto. Siempre pelear por otro que no se puede defender es importante. Pero también hay que hacerse cargo de que sea tenga que respetar la ley de educación sexual. Es un fracaso de la sociedad discutir hoy el aborto. El Estado siempre llega tarde. Yo igual respeto todas las posturas de la gente".





Sobre la guerra de Malvinas:

"Yo tenía un hermano militar y un cuñado, esposo de mi hermana, que falleció en Malvinas durante la Guerra. Nos enteramos de la noticia leyendo el diario "La Voz del Interior" que dio la noticia. La causa de Malvinas es muy importante en mi familia".



Acerca de su carrera política:

"Yo fui Intendente de Córdoba. En 2007 gané la elección y me la robaron José De la Sota y Juan Schiaretti. Nosotros ganamos por 70 mil votos y cortaron la luz en el Correo. Si algún día se investiga a fondo lo de Oderbretch, se conocerá lo que pasó. A mi De la Sota me hizo mucho daño. El pueblo no puede perder la memoria. Los mismos tipos que ayer nos dejaron en pelotas, vi enen a aportar supuestas soluciones. La gente tiene que tener un poco más de paciencia".



En referencia a Cristina Kirchner:

"No creo que Cristina Kirchner tenga muchas chances en 2019. Convirtió al país en una grieta de intolerancia y ahora quiere volver. Esta gente que causó un gran desbarajuste no pueden venir a aportar soluciones. Quizás hemos subestimado la situación del país. Tenemos que salir rápido de este momento para que la gente no busque otras opciones equivocadas".



Sobre el peronismo:

"El peronismo tiene una gran devoción por el poder. Han logrado que la comunicación les permita hacer cosas que a otros no durante estos últimos 50 años. Esa es la realidad de la Argentina".





Sobre las chances del gobierno:

"Yo creo que hemos tenido una pésima configuración de los tiempos. Yo veo al Presidente Mauricio Macri con fuerza para poder salir de este momento. Soy el tipo con más esperanza del mundo. Vamos a salir de este momento con dificultades y la gente debe entender que no hay soluciones mágicas. La mentira nos terminó poniendo dónde estamos ahora. Yo antes de ir a Ecuador le dije al Presidente que había que decirles a los argentinos sobre la situación real del país. Fue un error no hablar del pasado".



Acerca de Talleres:

"Hemos peregrinado 10 años por el Federal A con Talleres. Hemos jugado en potreros de todo el país y ahora vamos a jugar la Copa Libertadores. Pero no hay qu e creérsela. Hemos armado un buen equipo y hemos peleado la entrada a las Copas".



En referencia a la selección Argentina:

"Cuando Argentina clasificó al Mundial, yo estaba en el estadio en Quito y conviví dos días con el plantel. Ahí me di cuenta que Jorge Sampaoli no le daba bola a nadie. Esa clasificación fue milagrosa. Este fue un proceso que se agotó. El proceso de Messi y sus amigos tenía que terminar cómo terminó".



Sobre su carrera política:

"Yo soy un animal de la gestión. Renuncie a un sueldo de U$S 12 mil como embajador en Ecuador para volver al país y estar con mi familia y amigos. Yo quiero ser gobernador de Córdoba pero es muy difícil que me den el lugar en Cambiemos. En el gobierno están muy cómodos con Schiaretti que les mantiene dividido el peronismo. Yo voy a pelear un lugar ejecutivo dónde pueda serle útil a la gente".