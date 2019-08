Nicolás Blandi y la vuelta a la titularidad en San Lorenzo: "Soy de esas personas que nunca fui de escaparme de los problemas"

Punteros en la Superliga:





"San Lorenzo está encontrando una forma de jugar y agresividad. Con el plantel que tenemos, tenemos que pelear arriba. El objetivo nuestro es mantenernos en ese lote".





Renovación del equipo:





"San Lorenzo es un equipo que ha sufrido cambios en los últimos 5 o 6 años".





Vuelta a la titularidad:





"Siempre confíe en mi en mi trabajo, soy de esas personas que nunca fui de escaparme de los problemas. En el fútbol siempre hay que competir"





"A todos nos gusta estar adentro. Como me tocó a mi que algunos entrenadores me eligan para estar adentro, a veces te toca que no. A mi me gusta trabajar".





Refuerzos:





"Todos se destacan en algo. Futbolísticamente Lucas Menossi le da mucho al equipo, es un jugador muy completo. Los dos Romero cuando se pongan bien físicamente también le van a aportar algo distinto al equipo. Ángel (Romero) es muy rápido, le gusta asociarse. Es bueno para los que ocupamos el lugar de delantero".