Rubén Darío Insúa habló sobre las brujerías que aparecieron en la cancha de San Lorenzo

Rubén Darío Insúa, el entrenador de San Lorenzo, manifestó que es imposible identificar un equipo favorito de cara al clásico de este sábado entre San Lorenzo y Huracán, que se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain. Asimismo, emitió su opinión acerca de la inusual aparición de brujerías y muñecos en las instalaciones del club, describiéndola como algo intrigante, aunque no cree que estas manifestaciones tengan un efecto en el desarrollo del partido.

Durante la conferencia de prensa posterior al entrenamiento, el Gallego dio su opinión sobre el enfrentamiento ante Huracán: "En ningún partido del fútbol argentino hay favoritos". Además, abordó el tema de las brujerías en el club, cuyo autor no está claro: "Yo creía que lo del Oso Arturo era lo máximo y aparecieron los muñecos, me cayó simpático. No se sabe quién lo mandó a poner que es el dato más importante de todo. Alguna pista tengo, pero los dejo en sus manos. No creo que esas cosas tengan influencia en un partido".

Insua también se refirió al futuro de Jalil Elías, quien se irá libre a Malasia a finales de año: "No lo tenía a ese dato sinceramente. Estamos pensando en el partido de mañana. Yo hace tres o cuatro semanas hablé con él, me dijo que estaba cómodo y su intención era llegar a un acuerdo y quedarse. Tenemos confianza que se puedan pulir detalles entre él y la dirigencia y que siga porque es un jugador importante".

En cuanto al partido contra Huracán, el entrenador agregó: "Llegamos muy bien, trabajamos bien toda la semana y buscaremos mantener la misma intensidad, jugar bien al fútbol, neutralizar al rival y ganar". Para finalizar, el Gallego declaró: "Estamos tranquilos, bien, sabiendo que hay que construir una campaña que te permita estar entre los primeros cuatro, no nos preocupamos demasiado por algún empate circunstancial, sí por el rendimiento del equipo".