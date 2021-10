Rubén Darío Insúa: "No trabajaría con Marcelo Tinelli"

El ex jugador y entrenador de San Lorenzo fue duro contra el conductor y dijo que no tiene un buen concepto como individuo.

El Ciclón hoy va en busca de un técnico y los nombres empiezan a sonar. "Me gustaría dirigir San Lorenzo. Primero Tinelli no me contrataría a mí porque iría por otros más capaces y yo no trabajaría con él”, manifestó al ser consultado si agarraría la conducción del equipo.

Además, analizó el presente del Cuervo y dio su visión de qué necesita el club: “En estos momentos San Lorenzo necesita calma, tranquilidad, ingenio, trabajo, profesionalismo, disciplina, cumplimiento para que el club se recupere y creo que así va a ser”.