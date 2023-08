Los refuerzos que busca San Lorenzo luego de incorporar tres caras nuevas

En la previa del partido de vuelta ante San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Matías Caruzzo, manager de San Lorenzo, adelantó este jueves que el club tiene pensado sumar más refuerzos y se refirió en particular a las situaciones de Agustín Martegani y Augusto Batalla.

En diálogo con el programa López 910, Caruzzo reconoció la urgencia que tiene el técnico Rubén Insúa por fortalecer el equipo tras la partida de varios futbolistas. Hasta el momento, el club ya sumó a Gastón Ramírez, Federico Girotti y Carlos Auzqui, y Caruzzo reveló que "ya vinieron tres refuerzos y próximamente estarán llegando uno o dos más".

El enfoque en el refuerzo del plantel se hace más evidente en la posición de zaguero central, donde aún no se concretó ninguna incorporación. A pesar de los rumores, la institución no se aseguró a ningún jugador para esta posición.

En cuanto al futuro de Agustín Martegani, quien recientemente tuvo la chance de pasar a Racing, Caruzzo se refirió a la reciente oferta de Salernitana, de Italia, que podría adquirir al volante.

Augusto_Batalla.jpg Augusto Batalla, capitán y figura de San Lorenzo (Foto: archivo).

"Tuvo una lesión la semana pasada por la cual no fue tenido en cuenta. Por ende, fue cedido por la institución para realizar el pasaporte comunitario y ahora viajó con la madre a Italia para terminar este trámite. En los mercados anteriores, yo fui uno de los que negué su salida, pero nunca tuvo la oportunidad de asentarse. Siempre me pongo del lado del jugador. Si yo le digo que se quede y él no juega, es complicado", expresó.

Por otro lado, el manager fue consultado sobre la continuidad de Augusto Batalla, capitán y figura de San Lorenzo. En ese sentido, detalló que con River Plate tienen acordada la presencia de Batalla hasta el 31 de agosto. A partir de esa fecha, existe la posibilidad de que el equipo de Martín Demichelis repesque al arquero: "Una vez que pase esa fecha sabremos si podemos contar con él hasta fin de año".

“Tenemos el deseo de comprarlo, el ida y vuelta con River es bueno y sincero. Si podemos organizarnos para poder comprarlo, sería lindo para el club y el jugador”, agregó.