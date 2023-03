Habló el candidato a gobernador de Santa Fe que reveló que comenzó a tramitar la portación de un arma

Actual diputado y candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro afirmó este jueves que comenzó el trámite correspondiente para obtener el permiso de portación de un arma. Según explicó en una entrevista con Pastor 910, la semana pasada fue blanco de amenazas que lo llevaron a tomar esta determinación.

"Para contextualizar, yo fui ministro de Seguridad durante cuatro años en Santa Fe. Y por supuesto, en esos momentos tuve portación legal de un arma de fuego. Posteriormente, al ser diputado de la provincia, continué con la portación, pero por algún motivo me la sacaron, lo cual está por fuera de la norma porque sigo siendo funcionario público con una alta y máxima exposición", explicó.

"La semana pasada tuve amenazas muy, pero muy graves: balearon un banco y dejaron una carta amenazante: 'Maxi Pullaro dejá de hablar de los narcos'. Eso hizo que los fiscales de Delitos Complejos entendieran que tenía que tener una custodia", agregó Pullaro. Sin embargo, pese a la indicación de la Justicia, dijo que rechazó el ofrecimiento y explicó los motivos.

"Yo fui ministro de Seguridad y sé la cantidad de hombres que afectan una custodia para un funcionario público. En mi caso son 42 que tendrían que estar a mi disposición", detalló. Esa situación, según dijo, es "injusta para con el pueblo de la provincia de Santa Fe, que vive una situación de inseguridad muy, pero muy grave".

"En ese marco, trámite nuevamente la portación del arma de fuego que había tenido durante cuatro años", agregó.

Pese a su explicación, el funcionario dijo no estar de acuerdo con que la población civil esté armada y argumentó sobre su caso: "Creo que es una forma de cuidarme, de protegerme, entendiendo fundamentalmente que no le quiero sacar recursos policiales al Estado y que un funcionario público, por más exposición que tenga, no tiene que tener ningún tipo de privilegios".