Santiago Korovsky en La Red: "San Lorenzo me hizo sufrir mucho"

El actor Santiago Korovsky habló con #UnBuenDomingo910 sobre el club de sus amores: San Lorenzo. El guionista, director y protagonista de la exitosa serie “División Palermo, que se emite por Netflix, contó en una divertida entrevista cómo se hizo hincha del 'Ciclón', cuáles son sus ídolos y qué opina del club que dirige Rubén Darío Insúa.

Embed

"San Lorenzo me hizo sufrir mucho", admite el actor en el inicio de la charla con Walter Nelson y Coco Ramón.

Consultado sobre qué lo llevó a simpatizar por el club azulgrana, Korovsky respondió: "Siento que eso no se elige mucho. Mi viejo me llevó de chico a la cancha. Hubo una época en la que sufría y le pregunté si podía ser de otro equipo, pero después me quedé con San Lorenzo".

En otro tramo de la conversación, el protagonista destacó entre sus ídolos a los exfutbolistas Alberto "Beto" Acosta, Leandro "Pipi", Romagnoli y al ex arquero Sebastián Torrico. Recordó también la vez que "se quedó sin palabras" cuando de chico le fue a pedir un autógrafo a Oscar Passet, arquero campeón con el Ciclón en 1995.

El protagonista, que también se sumó a la campaña de ser socio refundador de San Lorenzo, elogió al DT Darío Insúa: "Lo sabe administrar bien, es un oasis ahora en comparación de cómo veníamos".

Sobre cómo fue el regreso a la cancha recientemente ahora que se hizo más popular a partir de "División Palermo", el actor contó: "Fue increíble. Me paraban para pedirme fotos hasta cuando iba al baño".