Santi Maratea disparó contra Guillermo Francella porque no quiere colaborar con la colecta para Independiente

Después de un descanso de las redes sociales, Santiago Maratea volvió con todo. El encargado de la campaña para ayudar a Independiente a pagar sus deudas explicó a través de sus plataformas digitales las razones de su ausencia, revivió la iniciativa para recaudar fondos para el club y también respondió al actor Guillermo Francella, quien en una entrevista había explicado por qué no donaría ni un peso a su eterno rival.

Maratea le mostró a sus seguidores los diferentes enlaces para contribuir a alcanzar la meta de 800 millones de pesos. En los videos que compartieron, divulgó distintas cantidades de dinero para involucrar a la mayor cantidad de personas. Y en uno de ellos, respondió al actor argentino por una donación de 80 pesos.

"Podríamos enviarle esta historia a Francella. Un ídolo total, lo adoro. Nunca lo he conocido, nunca lo vi en persona, pero me cae bien. Dijo que 'no contribuiría a esta colecta'. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?", expresó Maratea.

El mensaje de Santi Maratea a Francella

“No me va esa”: Francella explicó por qué no donará plata para la colecta de Maratea en Independiente

El actor es un reconocido hincha de Racing, el eterno rival de Independiente, y su testimonio dejó un impacto al expresarse sobre el club. Su amor por la Academia es tan fuerte que incluso lo menciona en las series y películas en las que participa. Debido a su fervor por su propio club, Francella se pronunció sobre la difícil situación institucional del Rojo y la campaña de recaudación de fondos que se lleva a cabo para reducir sus deudas.

“No donaría a Independiente porque nos han causado sufrimiento a lo largo de la vida, vivimos lo que vivimos en su momento y nos hicieron mucho daño, muchas burlas”, expresó el comediante durante una entrevista en TNT Sports.

Además, Francella compartió el sentimiento que comparte la gran mayoría de los hinchas de Racing. "Nunca tuvimos influencia en la AFA y eso es algo que todos saben. Hemos sido objeto de burlas por parte de ellos, y no me parece correcto actuar como si fuéramos buenos ahora con ellos", sentenció.